El contracte de traspàs dels actius i passius que l’antic FC Andorra va fer al nou club no impossibilita que l’entitat marxi del país

La intenció del màxim accionista de l’FC Andorra, Gerard Piqué, d’endur-se el club a fora del país i, si s’escau, canviar-li el nom no és una amenaça gens buida. Dissabte passat, i com a rèplica a les declaracions del secretari d’Estat d’Esports, Alain Cabanes, en què es refermava en la posició de no allargar més enllà del juny del 2024 el conveni de l’Estadi Nacional, l’excentral del Barça i president de Kosmos Holding va fer una piulada reivindicativa que encara segueix portant cua. El moviment d’emportar-se l’entitat fora d’Andorra és completament legal a efectes de LaLiga, només informant la patronal