Una avaria obliga Vinyes i Mercader a abandonar al Ral·li de Madrid

Actualitzada 10/10/2023 a les 06:35

Joan Vinyes i Jordi Mercader no van poder entrar el seu Hyundai i20 Rally2-Team Rallycar al parc tancat final de Paracuellos de Jarama, a causa d’un contratemps sofert en l’última especial cronometrada del Ral·li de terra de Madrid. En concret, a l’especial D2 es va trencar de manera inexplicable la boixa de la roda davantera esquerra. Tot i estar molt a prop de l’arribada, continuar era impossible. “Almenys hem gaudit de la competició. No obstant això, que passin aquestes coses sempre et deixa una mica tocat”, va explicar Vinyes en arribar a l’assistència. A més, l’andorrà va afegir que “no m’agrada culpar la sort com a motiu de qualsevol resultat en una competició. Tanmateix, en aquesta ocasió no tinc una altra explicació per al que ens ha passat en la prova de Madrid. És mala sort trencar una boixa sense cap motiu explícit. Queden dos ral·lis per al final del certamen i ho continuarem intentant”.