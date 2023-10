Actualitzada 10/10/2023 a les 06:36

L’FS La Massana segueix com a líder de la Lliga Unida després de sumar la segona victòria del curs, davant l’FC Santa Coloma B, per 2 a 3. Els altres dos partits de la jornada, UE Santa Coloma B-Ranger’s i UE Sant Julià-Atlètic Escaldes B, no es van disputar.