L'equip femení, a Ramsau pendent de les glaceres

Irineu Esteve ja és a Noruega per a una nova estada de pretemporada

La pretemporada per a l’equip de fons continua, però ho fa amb el condicionant de la manca de neu que hi ha a les glaceres. Irineu Esteve ja es troba a Noruega, i Carola Vila i Gina del Rio viatjaran a Ramsau (Àustria) del 13 al 23 d’octubre. La situació d’enguany a les glaceres està sent complicada. De fet, l’equip femení, amb Carola Vila i Gina del Rio, està molt pendent de les possibles precipitacions a Europa perquè, a hores d’ara, no hi ha neu suficient per entrenar en bones condicions. De moment, si bé la previsió era anar a Ramsau