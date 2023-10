L’FC Andorra suma a Elx la tercera derrota consecutiva en un nou partit d’alts i baixos

Un pas endavant i dos endarrere. Mal inici, símptomes de millora a la represa i, de nou, patacada. L’FC Andorra va perdre ahir al Martínez Valero contra l’Elx per 2 a 1 amb un gol al minut 89 en un nou duel d’alts i baixos que segueix portant l’equip per una muntanya russa, sense ser capaç de trobar certa regularitat. A la ciutat alacantina, de nou, el conjunt tricolor va mostrar la seva pitjor i la seva millor cara, amb una primera meitat en què hauria pogut sortir escaldat si no arriba a ser per Nico Ratti –titular ahir per