Sarabia apel·la a la unitat per solucionar el conflicte de l'estadi

El tècnic es mostra optimista perquè es pugui resoldre l’afer del Nacional i afirma que ell vol seguir al país

El tècnic de l’FC Andorra, Eder Sarabia, va pronunciar-se sobre l’afer de l’Estadi Nacional després del post de Gerard Piqué i la resposta del Govern, i va apel·lar a la unitat per poder trobar una sol·lució. “La frase que hi ha a l’escut del país (Virtus Unita Fortior) ens l’hauríem d’aplicar ara tots una mica, perquè si som capaços de treballar tots junts, ens anirà millor a tots”, va assenyalar, i va afegir a continuació que “com millor ens vagi a nosaltres, millor els anirà a la resta d’esports, i també a l’inrevés, com millor els vagi a la resta,