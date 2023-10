Moreno enceta la recta final de la pretemporada

Després de l’estada a l’Argentina, l’esquiadora va marxar ahir a Suïssa

Cande Moreno tancarà la pretemporada a Saas Fee i Cervinia per preparar el debut a la Copa del Món que es produirà a mitjans de novembre. Després d’una estada a l’Argentina, la velocista de la FAE marxa ara cap a Suïssa, on ja podrà treballar amb el nou entrenador. La marxa del seu tècnic fins ara, Dejan Poljansek, per motius personals, va obligar Moreno a canviar la pretemporada prevista, i l’esquiadora de la FAE se’n va anar finalment a l’Argentina per treballar amb l’equip francès. Tot i els imprevistos, el director d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, va assenyalar que “hem