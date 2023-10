El MoraBanc Andorra perd contra el Barça en un duel en què juga de tu a tu i domina bona part del partit

Perdre no agrada. Mai. Però si s’ha de fer, que sigui com ho va fer ahir el MoraBanc Andorra, que va caure per 91-87 al Palau Blaugrana en el millor partit dels tricolors des de principi de curs. I és que, si els homes de Natxo Lezkano juguen així habitualment, guanyaran més partits dels que perdran, i no tindran gaires problemes per aconseguir la salvació de la categoria i mantenir-se a la millor lliga d’Europa una temporada més, que és l’objectiu de la temporada. Intensos en defensa, minimitzant les pèrdues, encertats en el triple, i movent la pilota com mai,