L'UE Santa Coloma segueix al capdavant de la Lliga Multisegur

Actualitzada 09/10/2023 a les 06:29

L’UE Santa Coloma es manté com a líder en solitari de la Lliga Multisegur Assegurances després de sumar la quarta victòria del curs per la mínima (0-1) contra l’Atlètic Amèrica amb un gol d’Emanuel Teixeira. Els de Ramon Calderé ara tenen dos punts de marge respecte al Penya Encarnada, que va superar, també per la mínima (1-0), l’FC Santa Coloma, amb el gol de Javi Bueno.

A més, l’Inter és tercer després de desfer-se a l’Atlètic per 2-0 al derbi escaldenc, i l’Ordinoi el Pas de la Casa van sumar els primers triomfs del curs. Els ordinencs van golejar per 4-0 el Carroi, i els encampadans van derrotar l’Espernaçaper 3-2.