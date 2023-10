L'FC Andorra perd contra l'Elx (2-1)

Actualitzada 09/10/2023 a les 21:08

L'FC Andorra ha caigut per 2-1 contra l’Elx en un nou partit per oblidar dels tricolors, que han estat capaços del millor, i sobretot en molts moments del pitjor, i que han sumat la tercera derrota seguida. Després d’una primera meitat per oblidar, l’equip ha millorat a l’inici de la segona part arribant a empatar el partit amb un gol de Scheidler. El canvi de la represa ha durat ben poc, i els alacantins han buscat amb insistència un gol que Ratti ha evitat en gairebé tot moment, però que els locals han acabat trobant al 88 per deixar amb un pam de nas als tricolors.Els tricolors han arrencat tenint la pilota, però els ha durat ben poc, i és que ràpidament la pressió de l'Elx ha fet que els homes d'Eder Sarabia es mostressin molt imprecisos en la sortida, mentre que el conjunt alacantí els prenia l'esfèric. La millora de la segona part contra el Saragossa tot i estar amb un menys, ha durat ben poc, i ràpidament l'Elx s'ha fet amb el domini del partit i ha començat a posar en problemes als tricolors. Les primeres arribades locals en botes de Nico, per sort, les ha pogut treure Ratti amb bones intervencions del porter que recuperava avui la titularitat per les molèsties de Dani Martín, però l'argentí no ha pogut fer a la tercera, quan Plano ha fet l'1-0 al 22.El davanter il·licità ha provat des de la frontal un xut que s'ha estavellat un defensa, però que ha vençut a Ratti deixant-lo a terra, i evitant que pogués fer res davant de la segona rematada de Plano, que s'ha colat a la porteria. El gol ha deixat, encara més, groggy a l'FC Andorra, imprecís en defensa, erràtic en la sortida de pilota, amb el mig del camp desaparegut sense gairebé tocar la pilota, i amb la davantera aïllada esperant només pilotes llargues. L'única opció tricolor, de fet, ha estat amb una internada de Benito per l'esquerra que un defensa ha pogut enviar a córner, mentre que l'Elx seguia generant i posant a prova a Ratti, que ha pogut treure-li un 1 contra 1 a Nico que hagués suposat el segon.A la represa, Sarabia ha mogut la defensa fent entrar a Marsà i Pastor, i ha canviat el sistema passant a tancar amb només tres al darrere, i amb Scheidler i Moreno formant parella a la davantera. Benito, amb una nova internada per l'esquerra, ha tingut la primera arribada dels visitants, però li ha faltat precisió a la centrada. Els locals esperaven al darrere, però també posaven en perill als tricolors, com amb una acció de Sergio León que ha pogut treure un defensa amb Ratti ja venut. Benito, per l'esquerra, era l'atacant més inspirat de l'FC Andorra, però sense acabar de generar ocasions clares. L'Elx també apretava, però gairebé del no res, els tricolors s'han tret l'empat després d'una excel·lent assistència a l'espai de Manu Nieto, que acabava d'entrar, cap a Aurélien Scheidler, que el davanter francès no ha desaprofitat per empatar el partit al minut 65 amb la cama dreta. El VAR ha hagut de revistar el gol per la posició del gal, però, per ben poc, estava en línia i el duel ha pujat al marcador.Els tricolors han mostrat una millor cara en atac, però seguien fent aigües al darrere, tot i que, per sort, Ratti anava salvant les arribades locals, com un tir de Carreira que ha tret amb les cames, o un intent de vaselina de Lautaro que ha anat alt. L’espurna de després de sortir dels vestidors semblava haver-se apagat, però l’FC Andorrra ha tingut el segon en un contracop de Manu Nieto que ha acabat sortint a fora després d’una jugada individual de l’andalús que no ha vist com Migue Leal, tot sol, entrava per la banda dreta.El partit podia trencar-se en qualsevol moment, amb el duel d’anada i tornada, i Ratti seguint evitant les ocasions que ha anat generant l’Elx. Semblava que el marcador ja no es mouria, però al final, de tant tensar la corda, el més normal és que s’acabi trencant, i això és el que li ha passat a l’FC Andorra, que ha encaixat el 2-1 al minut 88 en una segona jugada d’un córner amb una rematada de cap de Borja Garcés, que ha entrat sol a la frontal de l’area petita per deixar amb un pam de nas als tricolors.Els homes d’Eder Sarabia sumen així la tercera derrota consecutiva (només han guanyat un partit dels últims vuit), i rebran diumenge a l’Alcorcón, en el dia que el club celebra el 81è aniversari, i en el primer contacte amb l’afició després de la polèmica amb l’Estadi Nacional, el Govern i Gerard Piqué.