Golejada de l'Enfaf, que signa el ple de triomfs i se situa líder

L’Enfaf Construccions Modernes segueix com un tro i ahir va sumar la quarta victòria en quatre partits després de golejar per 1-4 al CE L’Hospitalet. El triomf, amb un hat-trick de Daiana Domeniconi i un gol de Zoe Montero, situa a més els tricolors com a líders de la Primera Catalana.

El duel va posar-se ben de cara per les de Carlos Sánchez, el Maño, i és que Daiana va obrir el marcador al minut cinc. Poc abans del descans, l’Enfaf va sentenciar el duel, amb els gols de Zoe, al 39, i de Daiana, al 42. A la represa, Daiana va completar el seu hat-trick amb el 0-4 al minut 51, i les catalanes van poder fer el gol de l’honor al minut 68.