Els veterans de l'FC Andorra demanen que es negociï perquè el club no marxi del país

Actualitzada 09/10/2023 a les 12:39

L'Associació de Veterans del Futbol Club Andorra reclama al Govern i als responsables del club que arribin a una entesa perquè els tricolors puguin continuar jugant al país. El col·lectiu demana "que les dues parts seguin a negociar i puguin trobar una solució" ja que asseguren que la marxa del club que presideix Gerard Piqué per no poder jugar a l'Estadi Nacional representaria un perjudici per a tot Andorra i per a la gent que treballa al club que es quedarien a l'atur, segons ha comentat el president de l'entitat, Santiago Marín.Els veterans assenyalen que estan "convençuts" que la continuïtat del club a Andorra es bona "per al país, l'esport, el turisme, el comerç, l'hostaleria i per a tots els que estimem el futbol en general". L'associació aplega uns 45 jugadors de diferents èpoques de l'FC Andorra i es mostren "preocupats" per la situació sorgida per la finalització de l'acord entre el Govern i el club tricolor i per les manifestacions del secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, quan s'ha reafirmat que l'Estadi Nacional no acollirà la temportada vinent els partits de l'equip que entrena Eder Sarabia.