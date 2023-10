Sarabia es mostra convençut que "el país vol que el projecte sigui aquí"

Actualitzada 08/10/2023 a les 12:39

El tècnic de l'FC Andorra, Eder Sarabia, s'ha referit al conflicte entre el club i el Govern en relació a l'Estadi Nacional després de les paraules d'ahir del màxim accionista , Gerard Piqué, i ha assenyalat que "tinc clar que jo vull estar aquí, i crec que quan el projecte va començar a Andorra va ser perquè tots enteníem que el projecte havia de ser aquí perquè hi encaixava en tots els aspectes". L'entrenador, a més, ha afirmat que "estic convençut que el país vol que el projecte sigui aquí", i va enviar un missatge a tothom afirmant que "la frase que hi ha a l'escut del país (Virtus Unita Fortior) ens l'hauríem d'aplicar ara tots una mica, perquè si som capaços de treballar tots junts, ens anirà millor a tots".Per últim, ha declarat que "com millor ens vagi a nosaltres, millor els anirà a la resta d'esports, i també a l'inrevés, quan millor els hi vagi a la resta, també ens anirà millor a nosaltres"; i ha clos que "jo soc optimista i espero que es pugui resoldre i que unim les nostres forces perquè estem en un lloc perfecte per fer coses molt importants, i el que hem de fer ara els jugadors i l'staff és estar tranquils i concentrats en la nostra feina, perquè segurament, com millor ho fem, segurament això també ajudi a que tot pugui donar-se millor i arribi a bon port".