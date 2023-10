Remuntada agònica de l'Enfaf per situar-se líder

Els de Jona Pérez vencen el Balaguer amb dos gols a l’últim minut

L’Enfaf Construccions Modernes va imposar-se al Balaguer per 4-3 amb una remuntada agònica a l’últim minut, per sumar la segona victòria del curs a la Tercera Divisió, i situar-se com a líder amb sis punts de sis possibles. El duel va arrencar igualat, i amb opcions per a tots dos equips, però van ser els visitants els que van obrir el marcador amb un gol de Gerard al minut 14. L’Enfaf va poder reaccionar ràpid, i Christian Regalo va empatar el duel tres minuts després. A la represa, Gerard Raventós va fer el 2-1 pels tricolors, però el conjunt català va remuntar