El MoraBanc frega la gesta al Palau (91-87)

El MoraBanc Andorra ha perdut per 91-87 al Palau Blaugrana contra el Barça en un duel en què els tricolors han dominat gairebé tot el partit, però on el conjunt català ha acabat imposant la seva qualitat aprofitant també la curta rotació dels homes de Natxo Lezkano per la baixa d'última hora de Tyson Pérez. Les conclusions, però, són més positives que no pas negatives veient l'actuació que ha tingut l'equip, i són un pas més que bo per construir de cara al futur.

Els tricolors han sortit molt seriosos al Palau, amb intensitat defensiva, molt bé en la lluita pel rebot, i sortint amb velocitat en busca de cistelles fàcils. Un triple de Kalinic pels locals ha posat per davant el Barça amb el 3-0, però des de llavors han estat els tricolors qui han manat, amb bons percentatges des de més enllà dels 6,75, amb jugadors enratxats en el tir com Goudelock, i amb una gran feina també al darrere per tancar el primer quart amb una màxima diferència de vuit punts (16-24).

Un triple d'Andric a la primera jugada del segon quart ha situat la diferència en 11 punts (16-27) amb uns tricolors que es mostraven còmodes i sense pressió sobre la pista, i que podien fer el seu joc. El Barça intentava refer-se amb l'entrada de la segona unitat amb grans noms com Jabari Parker i Joel Parra, però el MoraBanc ha seguit fent la seva, amb un gran encert des del triple (9/15 a la primera meitat) i movent molt bé la pilota (14 assistències i només 3 pèrdues en els 20 primers minuts) i s'ha arribat a situar 15 amunt (26-41), però una petita embrenzida local ha deixat la diferència al descans en deu punts (37-47).

A la represa, els blaugrana s'han posat les piles amb un 8-2 de sortida (45-49), apretant també en defensa, i amb Willy Hernangómez fent molt mal en el joc interior. Però els tricolors, han tret el seu caràcter amb Dos Anjos per dins, i Okoye des del triple per tornar a respirar una mica (48-56). Hernangómez seguia fent molt mal als tricolors a la zona (10 punts al tercer quart) igual que Laprovittola, amb sis punts seguits, i el Barça ha pogut capgirar el marcador (59-58) a 1'38" pel descans. El MoraBanc semblava nerviós, però set punts de Maric amb accions de molta qualitat han deixat els tricolors per davant 64-65 abans dels deu últims minuts.

El duel ha entrat a l'últim quart pràcticament en un 1 contra 1 entre Laprovittola i Maric. L'argentí, amb dos triples, i el croata amb tres accions més en el joc interior per seguir deixant els tricolors per davant (70-74). El descans de Maric ha estat letal pel MoraBanc, que ha vist com el Barça tornava a capgirar el marcador (78-76) a cinc minuts pel final, però els tricolors no havíen treballat tant per deixar-ho escapar, i un 0-5 amb una penetració de Luz i un triple de Goudelock han tornat a donar avantatge als de Natxo Lezkano (78-81) a tres i mig pel final, i ha obligat a Roger Grimau a aturar el partit. Un triple de Satoransky ha igualat el duel a 81 a tres minuts pel final, i ha obert un nou matx de gairebé 180 segons.

I semblava que fins aquí havia arribat el MoraBanc. Dos tiples dels blaugrana i males decissions dels tricolors en atac fruit possiblement del cansament per la curta rotació avui de l'equip, han posat el Barça sis amunt (87-81) a l'últim minut. Però el MoraBanc no volia fer tota aquesta feina per res, i els triples d'Starks i Okoye han mantingut viu a l'equip amb el 90-87 amb poc més de mig minut per jugar. Però el Barça és molt Barça, i un tir lliure de Laprovittola ha acabat sentenciant el duel pels locals.

Els tricolors rebran dissabte (18.00 hores) a la tarda al Monbus Obradoiro al Poliesportiu.