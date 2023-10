Cardelús sortirà en quarta posició a la cursa de Moto2 a Motorland

Actualitzada 08/10/2023 a les 06:53

Xavi Cardelús sortirà en quarta posició a les dues curses de l’Europeu de Moto2 que se celebren aquest cap de setmana al circuit de Motorland Aragó, a Alcanyís. A la primera sessió de qualificació, el pilot del Promoracing va ser tercer amb un millor temps d’1’53”355, però a la segona de les sessions, Cardelús va ser més de mig segon més lent (1’53”938).

Després de la qualificació, Cardelús va afirmar que “ens falta una miqueta per resoldre totes les dificultats que se’ns van plantejar a la jornada d’ahir”, i va afegir que “caldrà mirar d’afinar petites coses entre avui i demà per millorar les sensacions i poder lluitar per guanyar”.

Les dues curses de l’Europeu de Moto2 se celebraran al circuit de Motorland a les 11.00 i les 14.00 hores.