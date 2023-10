Sarabia, satisfet amb l'evolució de l'equip

Actualitzada 07/10/2023 a les 06:40

Eder Sarabia va mostrar-se content per l’actuació de l’equip tot i la derrota de dijous contra el Reial Saragossa a l’Estadi Nacional, i va manifestar que “em preocupa que l’equip faci el que ha de fer, i avui crec que hem fet un pas endavant important i per això ho he agraït als jugadors”. El tècnic va admetre que “l’expulsió ens ha condicionat molt”, tot i reconèixer a continuació que “segurament ho és, perquè vas a terra i aquestes les xiulen”.

Més enllà del duel contra el conjunt aragonès, el tècnic també va valorar l’evolució de l’equip i va assenyalar que està “content per l’enteniment de la situació, estem preparats per superar dificultats i estic content de seguir afegint coses”, i va agregar que “encara queden més de 100 punts i segur que continuarem perdent, però si seguim així segur que guanyarem molts punts, que és l’objectiu, així que estic content”.

Sense gaire temps per pair la derrota, l’equip va tornar ahir als entrenaments per preparar el partit de