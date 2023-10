La confiança en atac i la intensitat defensiva, claus per visitar el Blaugrana

Actualitzada 07/10/2023 a les 06:46

Amb la tranquil·litat de tenir ja una victòria al sarró després del triomf de diumenge passat contra el Palència, el MoraBanc Andorra està totalment centrat en la prova de foc de demà amb la visita al Palau Blaugrana per enfrontar-se a l’FC Barcelona (12.30 hores). Tot i ser conscient de la dificultat i del favoritisme del conjunt culer, el vestidor prepara el duel amb l’objectiu de guanyar i té clar quines són les claus per intentar tornar de Barcelona amb un triomf: la intensitat en defensa i la confiança en atac.

Així va assenyalar-ho Stan Okoye, que va destacar que “hem d’estar el millor possible en el rebot, ser intensos i implicar-nos en defensa, i després tenir confiança en atac”, i va afegir que “la nostra millor capacitat serà el físic i no podem retrocedir”. A més, l’aler va assenyalar que “el Barcelona és un equip amb molt talent i més gran que nosaltres, però al final tots som humans”. Per últim, Okoye va referir-se a l’adaptació al grup i va afirmar que “està anant bé, setmana rere setmana vaig trobant-me millor”.