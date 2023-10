L’FC Andorra suma contra el Saragossa la cinquena derrota en un duel marcat per l’expulsió de Bover al minut 18

L’FC Andorra va sumar la cinquena derrota de la temporada després de caure a l’Estadi Nacional per 0 a 1 contra el Saragossa en un duel marcat per l’expulsió, merescuda, de Rubén Bover al minut 18, que va fer que els tricolors juguessin més de 70 minuts amb un futbolista menys. El solitari gol de Mollejo al tram final de la primera part, ja amb els visitants amb un jugador més, va ser una llosa massa pesada a la segona meitat per a uns tricolors que van merèixer més als segons 45 minuts. El partit va arrencar amb l’inici previst, amb