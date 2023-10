Sisena i onzena posició d'Amàlia Vinyes a les curses del TCR Spain, a Estoril

Actualitzada 06/10/2023 a les 05:41

Amalia Vinyes va finalitzar en sisena i en onzena posició les dues curses del TCR Spain, celebrades a Estoril, en unes proves marcades per les complicacions que va tenir la pilot al llarg del cap de setmana.

A la primera de les curses, la pilot de Baporo Motorsport no va tenir la sort de cara, ja que en un dels pianos del circuit va trencar la direcció, deixant-li pràcticament impossible una conducció normal del cotxe que va fer-la acabar 11a. A la segona de les curses va poder remuntar posicions fins a arribar al sisè lloc, tot i que va rebre diversos cops que van impedir-li progressar encara més a la classificació.

Després de les curses, Vinyes va manifestar que “he sortit amb un llast de 30 quilos per reglament i la veritat és que el nostre cotxe no és tan competitiu com altres, així que el resultat es pot considerar com a bo. M’he concentrat a agafar ritme i conèixer el límit del cotxe, i aquest era l’objectiu principal”.