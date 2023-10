Setè lloc de Mònica Doria a les finals de la Copa del Món

Actualitzada 06/10/2023 a les 12:16

Mònica Doria ha acabat setena a la final de caiac de les finals de la Copa del Món de piragüisme que se celebren a Vaires-sur-Marne, a França, en el mateix canal que acollirà la competició olímpica de París 2024. La palista havia estat tercera a les semifinals del matí a 1"55 del milllor temps, però a la gran final s'ha endut quatre segons de sanció per tocar dues portes (la 13 i la 17), i s'ha quedat sense opcions de lluitar pel podi.Mònica Doria tornarà a competir aquesta tarda amb les eliminatòries de canoa, en una competició on també hi serà Laura Pellicer. Demà serà el torn de les semifinals i la final de canoa, i diumenge es tancarà l'última Copa del Món del curs amb el caiac cross, modalitat que s'estrenarà també a París 2024.