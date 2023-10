La UEFA imposa normes mínimes per a les seleccions femenines

Serà obligatori tenir un entrenador a temps complet, comptar amb un metge i dos ‘físios’

La UEFA imposarà a totes les federacions del continent unes normes mínimes per a les seleccions femenines de futbol amb l’objectiu de seguir-les impulsant perquè es continuïn desenvolupant. Entre aquestes normatives d’obligat compliment s’inclou que tots els combinats nacionals hauran de tenir un entrenador principal a temps complet amb llicència UEFA Pro (el càrrec no es podrà compatibilitzar amb d’altres com, per exemple, el de director esportiu), i que haurà d’haver-hi, com a mínim, un metge i dos fisioterapeutes a tots els partits i entrenaments de cada selecció, a més d’un allotjament d’alta qualitat prop dels llocs d’entrenament o partit. El