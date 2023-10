L'equip EEBE sub 19 tanca l'estada de pretemporada de Xile

L'equip sub 19 de la FAE.

Actualitzada 06/10/2023 a les 06:03

L’equip EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu) sub 19 de la FAE va tancar l’estada de pretemporada que ha realitzat a Corralco, a Xile, on els competidors van poder entrenar diferents disciplines i van treballar sobre l’evolució dels esquiadors. L’expedició va estar formada per Àlvar Calvo, Èric Ebri, Pirmin Estruga, Salvador Cornella, Nicolau Daban, Carlos Salinas, Martí Llort, Maià Font, Pere Cornella, Marc Fernández i Adrià Prats, amb els tècnics Nico Belcredi i Dídac González.

Tot i uns primers dies amb condicions complicades pel que fa al temps, el grup va entrenar amb normalitat amb un primer bloc d’entrenaments de velocitat i un altre de gegant amb bones condicions. El director d’esquí alpí de la FAE, Roger Vidosa, va valorar positivament l’estada i va assenyalar que “estem molt contents d’haver estat un any més a aquesta estació”.