El Sideco FC Encamp es referma com a líder de la lliga

Actualitzada 06/10/2023 a les 06:26

El Sideco FC Encamp segueix com a líder de la Lliga Viatges Pantours de futbol sala després d’imposar-se per 1 a 5 a la UE Extremenya a la tercera jornada de la competició. El conjunt encampadà ja guanyava per 0 a 4 al descans amb els gols d’André (2), Álvaro i Cristovao. José Miguel va fer el 0 a 5 en pròpia porta a la represa i Paulo Miguel va fer l’1 a 5 definitiu.

El duel estrella era el que enfrontava Madriu i Ranger’s, segon i tercer, que va acabar amb victòria d’aquest últim per 4 a 9, amb tres gols d’Aleix Bové que van decantar la balança per al Ranger’s. A l’últim partit de la jornada, Esperança i FS La Massana van empatar a sis gols.