Doria passa a 'semis' en caiac a Vaires-sur-Marne

Obté el setzè millor temps, mentre que Pellicer no es classifica

Mònica Doria va classificar-se per a les semifinals de caiac de les finals de la Copa del Món de piragüisme que es disputen a Vaires-sur-Marne (França), el canal que també acollirà la competició olímpica l’any vinent. La palista va obtenir el 16è millor temps global de les dues mànegues, mentre que Laura Pellicer, 45a, no va poder aconseguir passar a la següent ronda. El format en aquestes finals era diferent a l’habitual de la Copa del Món i totes les competidores van fer dues baixades al canal, amb una classificació que es marcava amb el millor temps de cada esportista i on