Vicky Jiménez reapareixerà la setmana vinent al W25 de Sevilla

Actualitzada 05/10/2023 a les 05:37

L’Internacional d’Andalusia femení de tennis, conegut com a Copa Nadia de Sevilla, serà el proper compromís per a Vicky Jiménez, una vegada ha deixat enrere la lesió al turmell esquerre. El torneig, un W25, comença dilluns vinent i la jove tennista l’afronta amb molta il·lusió després del període d’inactivitat. “Ja fa una setmana que entreno a tennis i el peu està millorant molt”, explica Jiménez, que després de la cita sevillana afrontarà un altre W25, aquesta vegada a Faro (Portugal). Posteriorment, i per acabar la present temporada, Vicky Jiménez realitzarà la gira per Amèrica i assegura “tenir moltes ganes” per encarar la part final del curs.