La selecció femenina sub 15 cau contra Bòsnia

Un gol de les amfitriones al minut 36 derrota les andorranes

La selecció femenina sub 15 va encaixar la primera derrota del Torneig de desenvolupament de la UEFA després de caure ahir per la mínima contra el combinat amfitrió, Bòsnia i Hercegovina (1-0). Les noies de Catia da Silva van mostrar l’actitud i la intensitat habituals, però el solitari gol de les locals, on va faltar contundència, va ser un llast inesperat del qual ja no es van poder recuperar. Andorra va competir fins al final, però ja a la primera part, abans del gol de Bòsnia, es va mostrar massa incòmoda amb el context del partit i davant d’un rival