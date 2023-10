Després de la desfeta d’Albacete, l’FC Andorra rep un perillós Saragossa per demostrar que ha après la lliçó

L’FC Andorra afronta aquesta tarda a l’Estadi Nacional davant el Reial Saragossa un compromís ideal per demostrar haver après la lliçó d’Albacete i que en el moment que el grup abaixa la tensió és un equip vulnerable. Aquest és un dels aspectes en què el tècnic, Eder Sarabia, ha seguit posant l’accent després del cop al Carlos Belmonte, ja que sense intensitat no hi ha res. “Tenim una gran oportunitat per tornar a ser molt competitius perquè l’altre dia hi va haver badades que costen partits”, va apuntar el tècnic tricolor, que sap que donada la categoria del rival l’aparador