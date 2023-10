Escissió a la grada

Les diferències a l'hora d'entendre l'animació porten un grup d’exmembres de la Penya Tricolor a crear-ne una d’alternativa, el 6è Jugador.

Un dels aspectes que, indiscutiblement, més han cridat l’atenció en aquest inici de la Lliga Endesa al MoraBanc Andorra, pel que fa als partits disputats al Poliesportiu, és la presència d’un nou i sorollós grup d’animació, el 6è Jugador, format per alguns exmembres de la Penya Tricolor. La sorpresa, per a tots aquells que no n’estaven al cas, va quedar revelada al partit contra el Río Breogán. Un grup d’aficionats, vestits amb la samarreta blava del MoraBanc Andorra, formaven un nou sector d’animació, en una zona apartada de l’habitual, la de la Tricolor, amb les seves habituals samarretes grogues. La principal