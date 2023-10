Derrota de l'FC Andorra contra el Saragossa (1-0)

Actualitzada 05/10/2023 a les 21:23

L’FC Andorra ha sumat la cinquena derrota del curs després de perdre per 0-1 a l’Estadi Nacional contra el Saragossa en un duel marcat per l’expulsió de Bover al minut 18 amb vermella directa. El solitari gol de Mollejo en una mala primera part tricolor, ha impedit que els d’Eder Sarabia poguessin rascar algun punt a la bona segona meitat

El duel ha arrencat amb la possessió pels locals, i amb el Saragossa pressionant molt amunt, fet que els tricolors han intentat aprofitar per sortir ràpid amb perill, tot i que sense gaire èxit. El partit tenia ben poca història fins que ha canviat als 18 minuts després de l’expulsió de Bover. El capità tricolor ha anat a per una pilota dividia contra Marc Aguado, amb la cama amunt, i l’àrbitre no ha dubtat ni un moment en treure-li la vermella. Amb la superioritat numèrica, els visitants s’han anat fent amb el domini de la pilota, i s’han acabat avançant al 36 després de que Mollejo, al segon pal, rematés amb el cap una gran centrada de Jaume Grau. Precisament Mollejo, ha buscat el segon poc després, però el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans.

A la represa, l’FC Andorra ha fet una passa endavant, hi ho ha provat amb una rematada d’Alende a la sortida d’un córner i també amb un xut llunyà de Migue Leal, tot i que sense gaire èxit. Sarabia ha mogut la banqueta, i els tricolors han mostrat els seus millors minuts, tot i que només faltava el gol. I no ha estat per falta d’ocasions, perquè els del Principat ho han buscat de totes les maneres, però sense encert. Com en una rematada d’Schleider que s’ha estavellat al pal, però la pilota ja no ha volgut entrar, i els tricolors han sumat la cinquena derrota del curs.