Centenars d'aficionats del Saragossa al partit d'aquesta tarda

Actualitzada 05/10/2023 a les 17:18

Centenars d'aficionats del Reial Saragossa s'han desplaçat fins al Principat per animar el seu equip, que s'enfronta a l'FC Andorra avui a les set de la tarda. Els aragonesos s'han deixat veure al llarg del dia passejant per les principals avingudes de la capital vestint la samarreta del seu equip, ensenyant pancartes i fins i tot bengales, i es troben concentrats en un bar proper a l'estadi per celebrar la prèvia del partit.El club ha informat de la cessió de 200 entrades al Saragossa, tot i que la previsió és que l'Estadi Nacional aculli fins a 400 aficionats aragonesos que haurien fet la compra pel seu propi compte a través de la pàgina web del club. De fet, l'FC Andorra ha penjat el cartell de 'sold out' a la web poc abans de les quatre de la tarda. Les últimes entrades disponibles es podran adquirir a partir de les sis a les taquilles de l'estadi.