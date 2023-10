Joan Verdú defensa que l'estada a Nova Zelanda “és primordial”

Actualitzada 04/10/2023 a les 05:36

L’estada a Nova Zelanda ja és passat per a l’equip de Joan Verdú, però la seva intensitat i qualitat ha servit per situar l’esquiador en el millor moment possible abans del debut de la Copa del Món a Sölden, el 29 d’octubre vinent. Van ser cinc setmanes de feina que ara valoren tant Verdú com el seu entrenador, Juan Lago.

L’esquiador assegura que “hem tingut condicions boníssimes, hem fet una progressió en tres estacions diferents, de menys dificultat a més. Ha estat una estada primordial”. Per part seva, el tècnic, Juan Lago, destaca que “també hem fet una progressió en l’aspecte físic” i considera que Verdú està “molt ben preparat”. Ara a l’andorrà li resten dues estades més abans de Sölden; Saas Fee, del 7 al 12 d’octubre, i Pitztal, del 20 al 25 d’octubre, molt més curtes i ideals per acabar de polir els últims detalls abans de la primera Copa del Món del curs.