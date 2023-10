Turisme reconeix que l'FC Andorra “té un impacte positiu” al país

Actualitzada 03/10/2023 a les 05:39

El ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, va admetre ahir durant la cerimònia d’inici del curs de l’escola Vatel de turisme que l’FC Andorra genera “un impacte força positiu en el país”, ja que, com d’altres entitats esportives que juguen a fora, “ajuda a promocionar el país, sense cap mena de dubte”.

Qüestionat per la possibilitat que l’equip tricolor es quedi sense estadi per a la temporada vinent, en finalitzar el conveni el juny del 2024, i hagi de jugar algun partit fora del país, Torres va comentar que “esperem que es pugui desencallar la situació i des de Govern ja hem traslladat al club que l’acompanyarem fins allà on puguem. La iniciativa ha de venir de l’FC Andorra i han de ser ells els que liderin la recerca d’una nova instal·lació esportiva”.

D’altra banda, l’FC Andorra va comunicar l’abast de la lesió que Diego Pampín va patir contra l’Sporting i que ja va fer que es perdés el darrer compromís a Albacete. El lateral té una lesió al recte femoral de la cuixa esquerra que l’obligarà a ser baixa durant cinc setmanes.