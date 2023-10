Toni Bou vol tornar a triomfar a casa

Actualitzada 03/10/2023 a les 12:57

Toni Bou afronta com a líder i amb totes les garanties, la cinquena prova del calendari de l’X-Trial, el campionat mundial de trial indoor que aterra aquest cap de setmana al Poliesportiu d’Andorra. El pilot resident suma 79 punts acumulats en les quatre proves anteriors i espera, davant del seu públic, seguir la mateixa línia. En la presentació de la cita a les instal·lacions d’Andorra Turisme, Bou ha comentat que “és la cursa de casa, és especial, tot i que sempre té l’afegit de la pressió. Intentem sempre agafar les millors sensacions per intentar pilotar bé, fer una bona cursa i fer gaudir al públic que, en definitiva, és un dels trets importants. Al final, l’X-Trial és un espectacle i crec que podrem oferir un gran xou”.Per part seva, Jaime Busto, el gran rival de Bou i que ja va guanyar l’edició passada de la cursa, arriba com a segon classificat amb 59 punts: “Tinc moltes ganes de tornar a Andorra després del bon regust de l’any passat. Vaig sortir sense pressió i a gaudir de la cursa i el públic es va portar fantàsticament. Enguany és cert que vaig amb una mica més de pressió, però farem gaudir a la gent”, ha explicat el pilot biscaí de GasGas. Contràriament com havia succeït en altres edicions, enguany la prova andorrana arriba en la cinquena data, la que obre el segon tram de temporada, un cop finalitzada l’aturada habitual a l’estiu.