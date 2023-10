Soldeu entra al Club 5 Ski Classics

Actualitzada 03/10/2023 a les 17:34

El sector Soldeu de Grandvalira s'ha convertit en membre afiliat "del Club 5 Ski Classics, l'associació que reuneix les curses 'clàssiques' del gran circ blanc", indiquen des del domini esquiable. Soldeu va rebre l'aprovació "unànime" dels socis en el ple que es va celebrar el 29 de setembre a Zuric després de la presentació del dossier favorable del vicepresident del Club5, Rainer Senoner, que va visitar el Principat durant les Finals de la Copa del Món del març passat per fer l'avaluació.Grandvalira explica que el Club5 reuneix els organitzadors líders de la Copa del Món i va ser fundat pel periodista Serge Lang amb la inclusió de l'estació italiana de Gröden/Gardena, l'alemanya de Garmish-Partenkirchen, l'austríaca de Kitzbühel, Vengen de Suïssa i Val d'Isère de França com a socis originals. Més tard s'han anat afegint altres catorze grans estacions del món, com Cortina d'Ampezzo, Lake Louise, St. Moritz o Crans-Montana, a les quals ara se suma Soldeu que es converteix en el membre número vint.Soldeu va començar la relació amb el Club5 el 2019 i ha hagut de complir requisits com haver organitzat "amb un alt nivell de qualitat diferents proves de la Copa del Món masculina i femenina" per a ser membre afiliat, apunten des de Grandvalira. El Club5 comparteix millores amb els integrants de l'entitat "que poden impulsar les seus organitzadores, treballa per promocionar els interessos dels membres de drets de televisió o els calendaris de les curses i defensa les seves inquietuds com a veu única davant la FIS", exposen des del domini.