Actualitzada 03/10/2023 a les 05:41

La selecció sub 15 es va imposar amb contundència a Bulgària per 5 a 1, en el primer partit del Torneig de desenvolupament de la UEFA, que se celebra a Bòsnia. Les noies de Catia da Silva es van mostrar molt superiors i ja a la mitja hora manava per 2 a 0, amb gols d’Èlia Quílez i Carla Ber. Abans del descans, les búlgares van retallar distàncies. A la represa, Andorra va definir el partit en 13 minuts, del 62 al 75, amb una nova diana de Carla Ber i la sentència d’Edurne Canal i Ariadna Pernia. Així, el combinat tricolor sub 15 va signar la fins ara golejada més gran per a la federació.

La seleccionadora sub 15, Catia da Silva, va destacar “el gran partit, no tan sols pel resultat, que han fet les jugadores. Han tingut una gran actitud, intensitat i ganes, i es notava que estaven molt il·lusionades”. Pel que fa al joc, Da Silva va afegir que “hem estat superiors, tot i no saber gaire bé com jugaven. Físicament elles eren més grans, però hem estat intenses als duels i hem competit molt bé”. La seleccionadora va sentenciar manifestant que “hem fet cinc gols, però en podíem haver fet un o dos més”. El partit vinent serà demà a les 11.00 hores contra l’amfitriona, Bòsnia.