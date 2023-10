Actualitzada 03/10/2023 a les 05:46

El River CV Encamp femení va començar amb el millor peu el nou curs a la Tercera Catalana en desfer-se del Cecell de Lleida per 3 sets a 0. L’equip encampadà es va anotar el primer parcial per 25 a 18, el segon, amb més facilitat, per 25 a 13, i el definitiu per 25 a 22. Les andorranes visitaran la pista del Viladecans en la segona jornada.