Les Finals de la Copa del Món van deixar 15 milions d'euros

Actualitzada 02/10/2023 a les 15:13

L'organització de les Finals de la Copa del Món de Soldeu, que es van celebrar del 13 al 19 de març, i la Federació Andorrana d'Esquí (FAE) han fet una valoració molt positiva pel que fa als impactes, econòmic, mediàtic i de futur que l'esdeveniment mundial ha tingut en el país. Segons les xifres presentades, les Finals han suposat per a Andorra un retorn econòmic de 15 milions d'euros i un impacte mediàtic a tot el món de 64,8 milions d'euros. A més, durant la competició es van registrar 6.366 pernoctacions i un retorn mediàtic, pel que fa a espectadors que van seguir les curses de 36 milions. El director general d'Ensisa i de les Finals, David Hidalgo, s'ha felicitat pels resultats i ha destacat que un dels reptes de l'organització era "demostrar que l'esquí no només són els curses, sinó també l'entreteniment i exhibir tot el que tenim previst fer l'any 2029". L'estació de Grandvalira acollirà, per primer cop, la prova que apugi el teló del curs 2025-2026 i Hidalgo ha exposat que la voluntat és "poder fer-ne més" i que "la idea és fer-ho cada dos o tres anys".