Nou toc d'atenció d'Eder Sarabia als seus jugadors

El tècnic de l’FC Andorra, Eder Sarabia, va tornar a enviar un toc d’atenció als seus jugadors després de la derrota dels tricolors a Albacete, on l’equip va fer dues passes endarrere després de la millora que havia mostrat contra Oviedo i Sporting. Després de caure al Carlos Belmonte, el tècnic va assenyalar que “hem tornat a no entendre de què anava el partit”.

Sobre els futbolistes, Sarabia va afirmar que “hi ha jugadors que, o espavilen, o no donaran el nivell que sabem que tenen”. Per últim, i sense defugir també de l’autocrítica, el tècnic va cloure que “començo a pensar que si es tornen a repetir els errors soc jo el responsable que no estic sabent tocar alguna tecla”.