Actualitzada 02/10/2023 a les 05:43

L’equip masculí de l’Undercoverlab CV Encamp va obtenir la segona victòria de la temporada després de superar l’FS Farmàcia i Centre de Salut Catalunya Veiret i Duart Castellar per 3-1. Els encampadans van avançar-se per dos sets a zero, i, tot i que els visitants van retallar diferències, no van deixar escapar la victòria.