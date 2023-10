L'UE Santa Coloma signa el ple de victòries i segueix com a líder

El conjunt groc i negre ha sumat tres victòries en tres duels i té dos punts més que el Penya Encarnada

L’UE Santa Coloma segueix com a líder en solitari de la Lliga Multisegur Assegurances després d’imposar-se per 2-1 a l’Inter Club d’Escaldes en el duel en què estava en joc la primera posició. Joaquín Cifuentes va avançar el conjunt groc i negre al tram final de la primera meitat, i no va ser fins al minut 68 quan els escaldencs van poder igualar el marcador gràcies a la diana de Domi Berlanga. L’UE Santa Coloma no va enfonsar-se amb l’empat, ni molt menys, i és que els de Ramón Calderé van poder tornar a posar-se davant només tres minuts després