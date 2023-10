L'Enfaf suma els primers tres punts del curs remuntant

Actualitzada 02/10/2023 a les 05:42

L’Enfaf Construccions Modernes va encetar la lliga amb una victòria per 1-3 a la pista del Sant Sadurní amb remuntada inclosa en una segona part boja després d’un primer temps sense gols.

Tot i les ocasions de tots dos equips, el duel va arribar sense gols al descans, i van ser els locals qui van avançar-se al minut 28 mitjançant Roger Duran. L’Enfaf, però, no només no va esfonsar-se, sinó que va capgirar el marcador de manera magistral, i és que les dues dianes d’Arnau Rodríguez i Gerard Raventós al minut 29 van situar els tricolors al davant. Els catalans van anar a per l’empat, però van ser els homes de Jona Pérez els que van acabar sentenciant el triomf amb el gol de Guillem Castro al minut 39.

L’Enfaf Construccions Modernes rebrà dissabte vinent l’EFS Balaguer Comtat d’Urgell.