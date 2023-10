L'Enfaf femení remunta i suma la victòria a casa contra el Terrassa (4-1)

Actualitzada 01/10/2023 a les 06:33

L’Enfaf Construccions Modernes segueix dominant el seu grup de Primera Nacional femenina i ahir va sumar la tercera victòria en tres partits després de superar, amb remuntada inclosa i amb una jugadora menys el Terrassa FC per 4 a 1. El gol de l’equip egarenc al minut 11 i l’expulsió de Bibiana Gonçalves minuts després, amb vermella directa, va semblar posar contra les cordes l’Enfaf, que, just en aquell moment, es va alliberar i va oferir la millor versió.Miriam Tizón, de penal, va posar l’empat al minut 29 i les noies de Carlos Sánchez el Maño van fer un pas endavant i van poder anar al descans, fi ns i tot, per davant al marcador. A la segona part, Daiana Domeniconi, amb dos gols, va aplanar el camí de les andorranes (53’ i 85’), que abans, amb un altre penal transformat per Erica Gonçalves (75’), ja havia deixat el partit vist per a sentència. Amb aquesta tercera victòria l’Enfaf és colíder amb 9 punts, lloc de privilegi compartit amb el Barça C, precisament el rival de les tricolors al partit que tenen partit pendent i que es va ajornar per la fi nestra internacional. Les andorranes visiten la propera jornada a l’Hospitalet.