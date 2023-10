L’FC Andorra perd contra l’Albacete en un duel marcat per un mal final de la primera partTLes errades en defensa eviten que els tricolors sumin cap punt, tot i la millora vista a la segona meitat

L’FC Andorra va perdre per 3-1 al Carlos Belmonte contra l’Albacete en un nou mal duel del conjunt tricolor en què es va tornar a veure condemnat per la fragilitat defensiva. Després d’una primera mitja hora amb alternatives, les errades al darrere al tram final de la primera meitat van acabar matant uns tricolors que van mostrar una cara totalment diferent a la segona meitat amb un gran inici, però amb una reacció que va acabar sent insuficient per sumar algun punt. El duel va arrencar amb el guió previst, amb tots dos equips buscant tenir la pilota, i amb l’FC