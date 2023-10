El pòmul d'en Dupont

Actualitzada 01/10/2023 a les 06:33

O més exactament, el maxil·lozigomàtic és en els darrers dies el principal tema de conversa en les llars franceses. La lesió patida pel considerat millor número 9 del món ha trasbalsat tot el país, que veu com el camí cap a la fi nal i qui sap si cap al títol es fa més costerut. En un esport bàsicament col·lectiu, en què es poden alinear fi ns a 23 jugadors (15+8) i hom podria pensar que una sola baixa no hauria de ser tan determinant. Estem parlant, però, d’un jugador superlatiu dels que neixen molt de tant en tant, un autèntic líder a dins i fora del camp. L’occità fi ll de Lannemezan i format a Auch, i al qual alguns comparen amb el mític Serge Blanco, és un jugador total, gran atacant i millor defensor, excel·lent en el joc al peu, excels tàcticament i tècnicament, i això el fa ser potser l’únic jugador imprescindible en el quinze de França. Un cop operat d’urgència, tot un país farà mans i mànigues, encendrà ciris, peregrinarà a peu i descalç i deixarà, en el súmmum dels sacrilegis, de beure el pastís del migdia, si amb això poden veure’l, el proper diumenge dia 15 saltar al terreny de joc per enfrontar-se als temibles i terribles Springboks en el decisiu partit de quarts. Tres setmanes per a un miracle!