El MoraBanc rep el Palència amb les primeres urgències

Les dues derrotes consecutives fan que ja sigui innegociable superar el conjunt castellà

Amb menys de 48 hores i sense temps per llepar-se les ferides, el MoraBanc Andorra rep aquesta tarda al Poliesportiu (17.00 h) el Zunder Palència, ja amb alguna alarma encesa per les dues derrotes consecutives en l’inici de la Lliga Endesa. La forma de claudicar davant el Río Breogan, desaprofi tant un avantatge de 12 punts, encaixant un 0-17 en el darrer quart i la desconnexió que va patir l’equip tricolor va deixar tocat el vestidor, que sap, però, que l’única forma de capgirar la situació és començant a sumar victòries.



La primera hauria d’arribar avui, davant d’un rival directe per