Soldeu acollirà dues Copes del Món masculines d'eslàlom i gegant el 2026

Actualitzada 30/09/2023 a les 06:30

El sector de Soldeu de Grandvalira Resorts acollirà per primera vegada dues curses de la Copa del Món masculina d’esquí alpí la temporada 2025- 2026. La decisió es va prendre durant la reunió de tardor de la FIS (Federació Internacional d’Esquí), que s’ha fet a Zuric al llarg de tota la setmana, i per primera vegada (amb l’excepció de les proves de les finals de la Copa del Món del 2019 i del 2023) Andorra serà l’escenari de curses individuals masculines del circuit mundial.Segons el calendari provisional publicat per la FIS, les curses de Soldeu serien el 7 i 8 de març del 2026 (dissabte i diumenge) amb la disputa d’un gegant i d’un eslàlom, respectivament. Aquesta cita també s’afegirà a la de l’hivern vinent, quan Soldeu serà l’escenari de dues Copes del Món, en aquest cas femenines, amb un gegant i un eslàlom el 10 i 11 de febrer.Les reunions de la FIS a Zuric van comptar amb representació de la Federació Andorrana d’Esquí, així com del comitè organitzador de la Copa del Món del 2024 de Soldeu.