El MoraBanc cau al Poliesportiu contra el Breogán en un duel d’alts i baixos i suma la segona derrota seguida

El MoraBanc Andorra va sumar la segona derrota del curs després de caure per 63 a 69 contra el Breogán. Tot i arribar a guanyar de 12 punts, la sequera de l’inici de l’últim quart (amb 6’52” sense anotar, sumats als 48 segons del fi nal del tercer quart) va acabar condemnant uns tricolors que van tenir bons moments en atac i defensa per fer xalar el Poliesportiu en el retorn de l’ACB al país, però que van mostrar-se irregulars i sense consistència, i van acabar cedint.



No va arrencar gaire bé el partit per als tricolors, amb un 0 a