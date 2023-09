Derrota de l'FC Andorra a Albacete (3-1)

Actualitzada 30/09/2023 a les 23:13

L'FC Andorra ha perdut per 3-1 al camp de l'Albacete en un duel marcat pel mal tram final de la primera meitat, on la fragilitat defensiva tricolor ha fet que el duel marxés 2-0 al descans. La bona sortida a la segona meitat ha estat insuficient perquè l'equip pogués tornar del Carlos Belmonte amb algún punt.

Els tricolors no van sortir malament, tot i que sense acabar de generar ocasions clares però, de nou, les badades defensives, els han condemnat. Primer, Fuster ha recuperat una pilota i ha avançat els manxecs amb un golàs, i després Silva ha culminat un contracop després de rebre tot sol a dins de l'àrea. El cop al descans hagués pogut estar pitjor, però dues intervencions espectaculars de Dani Martín han fet que el marcador fos de només 2-0.

A la represa, els tricolors han sortit amb una cara completament diferent, i han tingut el 2-1 amb un tir de Martí Vilà, però qui no ha fallat ha estat Petxa, que al cinc de la segona ha arreplegat una pilota al punt de penal després d'un xut mossegat de Manu Nieto, i ha pogut retallar diferències. Els homes de Sarabia han seguit dominant en busca de l'empat, mentre l'Albacete cada cop s'anava enfonsant més cap endarrere, fruit també del cansament per la pressió de la primera meitat. El partit ha anat avançant, i tot i el domini visitant, faltava un punt d'espurna per acabar de generar ocasions clares en busca de l'empat, més enllà d'una centrada d'Ivan Gil a la que no han pogut arribar ni Schleider ni Calvo, i el que ha acabat arribant ha estat el 3-1 obra d'Higinio amb una nou regal de la defensa tricolor per deixar els tres punts al Carlos Belmonte.

Els tricolors afronten ara jornada intersetmanal amb la visita del Saragossa dijous a l'Estadi Nacional, i el duel del dilluns següent al camp de l'Elx.