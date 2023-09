Actualitzada 29/09/2023 a les 16:57

Andorra segueix fent passes destacades en el món de l'esquí mundial, i a la temporada 2025-2026 acollirà per primera vegada dues curses de la Copa del Món masculina amb un eslàlom i un gegant. Més enllà de les curses corresponents a les finals del 2019 i del 2013, el Principat no ha acollit mai curses individuals masculines, i ho farà, per primer cop, el 7 i 8 de març del 2026, segons el calendari provisional que ha tancat la FIS durant la reunió de tardor de l'organització.